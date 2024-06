Mientras se disputa la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania 2024, ocurrió una situación particular, en la que la UEFA, que organiza este certamen continental decidió expulsar de la competencia al periodista kosovar, Arlind Sadiku, luego de hacerle repudiables señas a los hinchas de Serbia.

Todo comenzó cuando el seleccionado serbio jugó la primera fecha de la Euro ante Inglaterra, en donde cayó por 1 a 0. Allí los aficionados comenzaron a cantar “Kosovo es de Serbia“, y el periodista que estaba cubriendo el encuentro dentro del campo de juego, le hizo a los hinchas el gesto del águila bicéfala albanesa, país con el que Serbia tiene tensión.

Debido a esto, desde la Federación Serbia, decidieron denunciar al periodista ante la UEFA, y rápidamente el ente regulador del fútbol europeo falló a su favor al decidir retirarle la credencial a Sadiku y expulsarlo del torneo, por lo que no podrá estar presente en ningún partido más como periodista.

“La UEFA puede confirmar que a un periodista se le canceló la acreditación debido a una mala conducta en el partido de la UEFA EURO 2024 entre Serbia e Inglaterra el 16 de junio de 2024”, emitió la UEFA en un comunicado oficial explicando la decisión final tras la denuncia por parte de Serbia.

Por su parte, Sadiku habló con la agencia de noticias Reuters, en donde reconoció que le quitaron la acreditación el pasado martes, luego de presentarse a la conferencia de prensa de la Selección de Albania. Además, sostuvo que su gesto no resulta “ofensivo para nadie”, y agregó: “La gente no sabe cómo me sentí en ese momento porque tengo un trauma por la guerra”.

Cabe destacar que la Federación Serbia también fue multada por el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA con 10 mil euros por “transmitir un mensaje provocativo no apto para un evento deportivo” durante el partido del domingo, debido a los cantos antes mencionados y por una bandera que incluía a Kosovo, su antigua república, dentro de sus fronteras.

El descargo de Arlind Sadiku tras ser expulsado de la Euro

¡Muy orgulloso de que el águila doble de cuentas estuviera en el centro de atención de los mayores medios internacionales!

Todo el mundo informó de la injusticia cometida a un periodista, que fue excluido solo por hacer los dos orgullosos símbolo de águila que tenemos en nuestra bandera nacional.

Todos los periodistas de los medios más grandes del mundo a los que he entrevistado han expresado su asombro por cómo se puede prohibir la presentación de informes a un periodista que ha expresado su orgullo por el símbolo de su nación.

No vivimos en el comunismo cuando nuestros padres nos enviaron a prisión, solo porque tenían una bandera roja y negra en el armario de la casa!

De lo contrario, no necesito el apoyo de federaciones o instituciones albanesas para reaccionar ante tal castigo, porque tengo el apoyo de la gente y del mundo internacional.

Estoy constantemente amenazado con la vida y los mensajes son públicos, pero eso no impresiona a las federaciones, porque no parecen sentirse representadas por mí. ¡No reaccionen aunque me maten!

Con la ayuda de Dios y su apoyo nunca pararé. No le tengo miedo a nadie, porque siento que no he hecho nada malo.

¡Contra el destino de España, estaré entre los fans rojos y negros con la camiseta de Daku puesta!

Gracias desde el fondo de mi corazón.

Serbia amenazó con abandonar la Eurocopa

La Federación Serbia de Fútbol amenazó públicamente con abandonar el torneo luego del partido entre Albania y Croacia, debido a que los fanáticos albaneses y croatas comenzaron a entonar cánticos en los que les deseaban la muerte a Serbia.

“Lo ocurrido es escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, aunque eso signifique no seguir en la competición. Exigiremos a la UEFA que castigue a las federaciones de ambas selecciones. No queremos participar en eso, pero si la UEFA no los castiga, pensaremos cómo proceder”, afirmaron desde la Federación.