El astro francés dio la cara tras la derrota contra España y no tuvo filtros para hablar de su desempeño.

Francia quedó eliminada de la Eurocopa 2024 luego de haber sido derrotada por España en Múnich (2-1) y Kylian Mbappé, quien sufrió varios contratiempos durante la competición, fue uno de los primeros jugadores del conjunto galo en dar la cara tras la despedida del torneo.

“Mi Eurocopa fue un fracaso”, aseguró el refuerzo estelar del Real Madrid acerca de su rendimiento, dejando de lado la fractura que sufrió en la nariz como excusa para justificar su falta de protagonismo en el certamen más importante del Viejo Continente.

“Teníamos la ambición de ser campeones de Europa, yo tenía la ambición de ser campeones de Europa y no lo somos, es un fracaso”, fueron las palabras con las que la ‘Tortuga’ definió el desempeño de Francia a lo largo de la competencia.

El análisis de Mbappé sobre el partido contra España

“Nos enfrentamos a un buen equipo”, aseguró el astro francés. Luego, justificó: “Ellos (España) jugaron bien, nosotros no. Ellos hicieron un mejor partido, así que se fueron a la final y quedamos eliminados. Esa es la realidad del fútbol. Abrimos el marcador y recibimos dos goles rápidamente. En el segundo tiempo no pudimos remontar; tuvimos situaciones y no remontamos. Así es el fútbol”.

Por qué Mbappé no usó máscara contra España

Mbappé tuvo que usar máscara en casi toda la Eurocopa 2024.

Una de las consultas que recibió Mbappé durante la rueda de prensa posterior al partido en Múnich fue acerca de la decisión que tomó de no utilizar máscara para proteger su nariz tras la fractura, algo que sí había hecho desde aquella lesión.

“Estaba harto de la máscara. Le pregunté al doctor si podía y me dijo que lo decida yo mismo. Eso es lo que ocurrió”, declaró el delantero sobre el tema en cuestión.