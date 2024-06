La Eurocopa 2024 ha completado su primera fecha, y en plena disputa de la segunda, ya hemos visto varios casos donde la UEFA ha sido inflexible y su accionar disciplinario, ejemplar. Tres selecciones han sido multadas por las inconductas de sus fanáticos, y una de ellas pidió sanciones para otras dos, e incluso llegó a amenazar con su retiro de la competición.

Se trata de la Selección de Serbia, que fue multada con 14,500 euros por violar los artículos 16(2)(b) y (e) del reglamento disciplinario de la UEFA. Y ahora la Football Association de Serbia ha emitido un comunicado pidiendo sanciones ejemplares para Croacia y Albania.

¿El motivo? Pues de acuerdo a lo expresado por Jovan Surbatovic, Secretario General de la Federación, las dos naciones balcánicas realizaron cánticos en unísono donde atacaban directamente a los serbios.

“Lo que pasó fue escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, incluso si eso significa no continuar en la competencia”, afirmó Surbatovic. Y prosiguió: “Demandaremos que UEFA castigue a las federaciones de ambos seleccionados. No queremos participar en estas cosas, pero si UEFA no los castiga, pensaremos cómo proceder.”

Serbia amenaza con dejar la Eurocopa si no se sanciona a Croacia y Albania.

Desde Serbia confían en el accionar de la UEFA

Surbatovic reconoció que, de momento, la Federación está en buenos términos con UEFA y ya han trabajado en conjunto en esta misma EURO 2024: “Estamos seguros de que [Croacia y Albania] serán castigados porque [desde UEFA] ya han respondido a nuestra apelación de remover el pseudo periodista de Albania del campeonato.”

Con esto último hizo referencia a un periodista que realizó la señal del águila de Albania frente a los fanáticos de Serbia en plena transmisión, durante el encuentro inaugural para los serbios, frente a la Selección de Inglaterra.

Albania ya recibió multas por el mal comportamiento de sus fanáticos.

Por su parte, Albania ya enfrenta una multa que asciende a 37,375 euros luego de conductas inapropiadas por parte de sus fanáticos. El Cuerpo de Control, Ética y Disciplina de la UEFA encontró culpables a los albanos de violar cuatro artículos del reglamento disciplinario.

Cómo sigue la Eurocopa 2024 para Serbia

En medio de todo este problema, la realidad es que dentro del campo los dirigidos por Dragan Stojković tienen un partido clave este jueves frente a la Selección de Eslovenia.

La derrota ante Inglaterra en el primer partido los ubica en el último puesto del Grupo C, mientras que Dinamarca y su rival de turno, Eslovenia, tienen un punto por lo que fue su empate 1 a 1 en la jornada inaugural.

¿Qué pasaría si Serbia se retira de la Eurocopa 2024?

Pues a nivel deportivo, que Serbia no se presente en su próximo partido significaría un triunfo automático por 3 a 0 para su rival de turno. En este caso, ese sería Dinamarca, en la fecha final de la Fase de Grupos.

Además, la Federación de Serbia recibiría una importante multa por violar otro artículo del reglamento de la competencia. Por supuesto, esto estaría acompañado de una sanción deportiva por parte de la UEFA.