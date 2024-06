Cada evento deportivo de trascendencia se vive en la cancha, en las tribunas y también en las redes sociales. La Eurocopa 2024 es uno de los certámenes más importantes del mundo y en todo el mundo se habla de lo que sucede en Alemania, ya sea por cuestiones futbolísticas como extradeportivas, tal como sucedió en el encuentro que protagonizaron Suiza y Hungría por la primera jornada del Grupo A el pasado sábado.

Suiza superó 3 a 1 a Hungría, pero de lo que más se habló en las redes sociales es del físico de Martin Adam, el número 9 húngaro que ingresó a falta de diez minutos para el cierre. El atacante mide más de 190 centímetros y es grandote, por su genética no tiene un físico atlético. En X -ex Twitter- se llenó de memes y burlas por la contextura de Adam.

¿Qué dijo Adam sobre los memes?

En la conferencia de prensa posterior al estreno de Hungría en la Eurocopa, Martin Adam habló del tema: “Por supuesto que me llegaron memes. Normalmente me río de ellos. Nací así. Este es mi cuerpo. No puedo cambiarlo. Es mi genética. Es todo lo que puedo decir”. Más allá de no tener el clásico físico de los futbolistas promedio, Adam cuenta con calidad y no por nada fue convocado por el entrenador para disputar uno de los torneos más importantes a nivel selecciones.

Martin Adam. (Foto: IMAGO).

La carrera de Martin Adam

Martin Adam nació en noviembre de 1994 y se formó en el Vasas de Hungría, elenco en el que debutó en Primera División en 2012 y al cual representó hasta 2019. En dicha temporada pasó al Kaposvári Rakoczi del mismo país, y un año más tarde se fue al Paksi FC húngaro antes de cambiar de liga y pasar al Ulsan Hyundai de Corea del Sur, equipo con el que juega hasta la actualidad.

Representó a la Selección de Hungría en sus categorías inferiores hasta que en marzo de 2024 jugó por primera vez para la mayor, con la cual lleva tres tantos: uno en un amistoso contra Estonia y dos contra Bulgaria por la clasificación a la Eurocopa 2024.