La Selección de Francia ultima detalles para comenzar la Eurocopa 2024 en la que parte como uno de los máximos candidatos a quedarse con el certamen. Sin embargo, los entrenamientos y los amistosos previos a la competencia internacional no fueron como los galos imaginaban, ya que vencieron 3 a 0 a Luxemburgo en un resultado abultado en relación al rendimiento del equipo y luego empataron 0 a 0 con Canadá.

Para colmo, Kylian Mbappé no estuvo disponible para el segundo encuentro debido a que llegó a los entrenamientos de la Selección con una dolencia en su espalda, y a ella se le sumó un golpe en su rodilla en el amistoso con el conjunto luxemburgués. A pesar de que no había alarmas encendidas en Francia por su situación física, en las últimas horas sí empezó a ser un tema de preocupación en Les Blues.

Es que según informó el periodista Andrés Onrubia en Diario AS, Mbappé no llega en las mejores condiciones físicas y no estará al 100% durante toda la fase de grupos de la Euro 2024. “El jugador lo sabe y el staff técnico también“, señaló el jornalista en el prestigioso periódico español.

En búsqueda de solucionar esta situación, y que la Selección de Francia no sufra una baja o una merma física de Mbappé, Didier Deschamps pretende que Antoine Griezmann y Marcus Thuram realicen mayor desgaste y tengan roles ofensivos y defensivos, y que el flamante refuerzo del Real Madrid se concentre solamente en atacar.

Mbappé no llega al 100% a la Euro 2024

En resumen, el Diario AS aclara que “su falta de físico, el hematoma en la rodilla en su partido ante Luxemburgo y sus problemas en la espalda le han mitigado“, pero no está en duda su presencia ni su titularidad en la Euro 2024.

Los covocados de Francia para la Euro 2024

Arqueros: Mike Maignan – Brice Samba – Alphonse Aréola

Defensores: William Saliba – Dayot Upamecano – Jules Koundé – Ibrahima Konaté – Benjamin Pavard – Jonathan Clauss – Ferland Mendy – Theo Hernández

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni – Eduardo Camavinga – Adrien Rabiot – Youssouf Fofana – Warren Zaïre-Emery – N’Golo Kanté

Delanteros: Kylian Mbappé – Antoine Griezmann – Kingsley Coman – Ousmane Dembélé – Randal Kolo Muani – Bradley Barcola – Olivier Giroud – Marcus Thuram

El grupo de Francia en la Euro 2024

El conjunto francés integra el grupo D con Polonia, Países Bajos y Austria. Su debut será el lunes 17 de junio ante el seleccionado austríaco, disputará la segunda jornada contra los neerlandeses el viernes 21 y cerrará su participación en la zona inicial ante Polonia el martes 25.