El futuro de Gareth Southgate está pendiendo de un hilo. Si bien Inglaterra aún cuenta con serias chances de meterse en los octavos de final de la Eurocopa 2024, el entrenador puso en jaque su puesto. Principalmente por si no consigue coronarse.

“Si no ganamos (la Eurocopa), probablemente no siga. Entonces, podría ser la última oportunidad. Creo que más o menos la mitad de los seleccionadores nacionales se van después de un torneo, así es el fútbol internacional. Llevo acá casi ocho años y hemos estado a punto”, confesó Southgate, hace algunas semanas, en una entrevista con el diario Bild.

A raíz de que el certamen en Alemania sea el último del ex defensor central al frente del seleccionado inglés, según reportó el periódico The Sun, los integrantes de The Football Association volvieron a posar sus ojos en Mauricio Pochettino, quien viene de ser destituido de Chelsea. Y en el caso de concretarse, sería toda una sorpresa. Principalmente porque a excepción de Sven-Göran Eriksson (2001-2006) y Fabio Capello (2008-2012), los técnicos siempre fueron ingleses.

La misma fuente cita que desde la FA aún no confeccionaron un listado con posibles candidatos, más allá de Pochettino, quien “es visto como un contendiente líder” debido a su experiencia dentro del fútbol inglés (NdR: dirigió a Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea), por lo que esperarán.

Más allá de que, por el momento, es el único candidato, el oriundo de Murphy se quedó sin opciones para volver al trabajo, ya que Manchester United mantuvo en su cargo a Erik ten Hag, y Bayern Múnich llegó a un acuerdo con el belga Vincent Kompany. ¿Terminará siendo Pochettino el reemplazante de Southgate en Inglaterra?

Mauricio Pochettino, candidato a la Selección de Inglaterra.

Las oportunidades que tuvo Gareth Southgate de ganar un título con Inglaterra

La selección de Inglaterra ha tenido varias chances de ganar un título importante. Gareth Southgate estuvo cerca en el Mundial de Rusia 2018 cuando llegó a semifinales y cayó ante Croacia y en la final de la última Eurocopa 2020 ante Italia. A partir de ese entonces, el rendimiento del equipo ha dejado dudas.

Se esperaba que Inglaterra pudiese llegar a instancias decisivas en el último Mundial de Qatar 2022, pero se encontró con la siempre difícil Francia que le ganó 2-1 en cuartos de final. Una nueva decepción, sumado al hecho que en la última Liga de Naciones de la UEFA descendió al grupo B con resultados preocupantes como el 0-4 ante Hungría.

Por este motivo y algunas decisiones en las últimas convocatorias, Gareth Southgate llega a esta Eurocopa 2024 cuestionado. La última derrota ante Islandia en un amistoso en Wembley tampoco ayudó y estas declaraciones son un cable a tierra de que se juega mucho en este certamen.

Las estadísticas de Mauricio Pochettino al frente de Chelsea

A lo largo de su paso por Chelsea, que se vio interrumpido por la decisión de los directivos, fueron 51 partidos los que dirigió Mauricio Pochettino: obtuvo 26 victorias, 11 igualdades y 14 derrotas. Así, logró el 58.17% de los puntos.