"Will Grigg's on fire": qué fue de la vida de la estrella de la Eurocopa en 2016 y que hoy juega en quinta división

El fútbol tiene grandes historias, y un capítulo lo escribieron a pluma y puñ… Pulmón, los fanáticos de Irlanda del Norte. Fue durante la Eurocopa 2016, cuando hicieron de Will Grigg, un modesto delantero que apenas pasó el corte para la convocatoria, la gran estrella de aquella edición del torneo continental.

La historia data de los meses previos al certamen que se disputó en Francia, al cual Irlanda del Norte tuvo su primera participación histórica. La épica se logró después de vencer a Grecia por 3-1 en Windsor Park, en un partido de repechaje.

Y si bien la historia podría ir por cómo llegaron a Octavos de Final en un grupo en el que también se encontraban Alemania, Polonia y Ucrania, la realidad es que fueron noticia por otro motivo: Will Grigg.

O más bien, por la canción que entonaban los miles de norirlandeses en cada uno de los cuatro partidos que disputó Irlanda del Norte en el certamen, tanto en la previa, con cervezas en sus manos, como dentro del estadio, con el partido en juego.

El cántico “Will Grigg’s on fire” acaparó toda la atención en la EURO 2016

El canto era sencillo “Will Grigg’s on fire, your defense is terrified”, que traducido sería algo como “Will Grigg está encendido, tu defensa está aterrada”. Todo esto aunque el delantero, que por entonces jugaba en el Wigan, no pisó el campo ni siquiera un minuto durante el torneo.

El canto, que surgió de la fanaticada del Wigan, donde Will Grigg se despachó con 25 goles en 40 partidos de League One (tercera división de Inglaterra) es hoy por hoy uno de los aspectos más recordados de aquella Eurocopa, que por cierto la ganó la Portugal de Cristiano Ronaldo.

¿Qué es de la vida de Will Grigg?

Will Grigg llevó sus goles a la quinta división inglesa.

Son 32 los años que acusa hoy Will Grigg, por lo que tranquilamente podría estar en el mejor momento de su carrera para un delantero central. Ya lo han demostrado de sobra los grandes goleadores del fútbol. Pero el norirlandés, un laburante del fútbol, llevó sus goles a la quinta división inglesa.

Tras aquella etapa en Wigan, Grigg vistió las camisetas de Sunderland, MK Dons, Rotherdam y al inicio de la temporada pasada llegó al Chesterfield. Allí convirtió 24 goles en 38 partidos y fue uno de los artífices principales del campeón, que volverá a competiciones de primera índole en Inglaterra, con su ascenso a League Two.

Will Grigg convirtió 24 goles para el ascenso del Chesterfield a League Two esta temporada.

En su carrera registra dos títulos de Football League (con Rotherdam y Sunderland) y otros dos de League One, ambos con Wigan. Además, fue goleador de la League One en aquella temporada 2015/16 y en la 2017/18 fue goleador ni más ni menos que de la FA Cup.

Puede que no hayamos podido ver brillar a Will Grigg en el primer nivel del mundo fútbol, pero el deporte recordará por siempre su nombre y el ya mítico himno en su nombre “Will Grigg’s on fire, your defense is terrified… na-na-na-na-na-na-na-na…”