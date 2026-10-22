Alineaciones de Bournemouth y Milan para el duelo de la jornada 3 de la Europa League

Bournemouth y Milan se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bournemouth recibe a Milan este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Bournemouth viene de ganarle 3-0 a Sturm Graz y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Milan viene de ganarle 4-0 a Red Bull y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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