En plena fecha FIFA, revelan que cuatro equipos de Italia están detrás de Franco Mastantuono

Según medios italianos, Fiorentina quiere extender la cesión del futbolista de Real Madrid por un año más, pero tiene competencia dentro de la Serie A.

Ante Uruguay, Franco Mastantuono no sumó minutos y vio los 90 minutos de la Selección Argentina sentado en el banco de suplentes. El volante creativo llegó en buena forma a esta fecha FIFA y, por eso, no se descarta que Lionel Scaloni lo utilice el próximo martes en Córdoba ante Costa Rica, en el segundo amistoso de este parate internacional.

Una vez que culmine dicho compromiso, Mastantuono y todos los jugadores de la Selección regresarán a sus respectivos equipos. Para el ex River, la realidad es intensa en el suyo, la Fiorentina.

Es que actualmente, el joven de 19 años atraviesa un buen andar como cedido desde Real Madrid y su estilo de juego empieza a encandilar en Italia. De hecho, no solo Fiorentina quiere que continúe en sus filas por una temporada más con su cesión, sino que despertó interés en otros tres clubes top de la Serie A.

Acorde a la información brindada por el diario La Repubblica, de Italia, se conoció que la Fiore extender su préstamo hasta mediados de 2028, cuando a priori debería regresar a Real Madrid en junio del 2027. La única posibilidad para retenerlo sería si consigue clasificar a campeonatos europeos para la próxima temporada.

Además, la fuente citada señala que Milan, Napoli y Roma están detrás de su situación y podrían avanzar por su pase a modo de cesión si no prospera la extensión en Fiorentina.

Mastantuono en Fiorentina (Getty)

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En Real Madrid no hay prisa por él. Apuntan que gane experiencia, rodaje y confianza en Italia para ser tenido en cuenta cuando sea necesario en la Casa Blanca. Por lo pronto, el argentino espera sumar minutos el próximo martes con la Selección y regresar a su equipo para seguir sumando buenos rendimientos individuales.

Los números de Mastantuono en Fiorentina

Desde su arribo para esta temporada, Mastantuono ya disputó un total de 13 compromisos con Fiorentina entre la Serie A y la Copa Italia. El argentino anotó 4 goles, todos en la liga, con un promedio de un grito cada 220 minutos en ese certamen.

Los convocados de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River)

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Defensores

Gonzalo Montiel (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Román Vega (Zenit)

Volantes

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Delanteros

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Thiago Almada (River)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Alvarez (Atlético de Madrid)