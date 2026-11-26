Olympiacos y Milan se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Karaiskakis Stadium, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Olympiacos recibe a Milan este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Karaiskakis Stadium. El Milan llega con la necesidad urgente de cortar una racha que lo tiene al borde de quedar afuera de todo. Olympiacos, en cambio, puede acomodarse entre los puestos de arriba si aprovecha el momento del rival.

La diferencia en la tabla es abismal y los puntos valen doble para los italianos, que ya no pueden regalar nada si quieren meterse entre los clasificados.

La actualidad de ambos equipos

Olympiacos llega en levantada. Viene de un empate sin goles como visitante ante Rennes, pero antes había encadenado dos triunfos ajustados, 1-0 ante Sparta y 1-0 ante Marseille, que lo tienen cómodo en la sexta posición con 10 puntos.

El Milan atraviesa un presente complicado. Cayó 2-0 como local frente a Ferencvaros y antes había perdido 3-0 en su visita a Bournemouth, dos golpes que lo dejaron 29° con apenas 3 puntos en cuatro partidos. El único resultado positivo reciente fue un contundente 4-0 ante Red Bull, el dato que por ahora sostiene algo de esperanza en el equipo italiano.

El historial entre Olympiacos y Milan

El historial entre ambos es corto pero favorable para los griegos: de tres enfrentamientos, Olympiacos ganó dos y el Milan solo uno, con un total de 7 goles a favor de los helenos contra 4 de los italianos. El antecedente más reciente, de 2018, terminó 3-1 para Olympiacos, mientras que antes el Milan se había quedado con una victoria por el mismo marcador como visitante.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/12/2018 Olympiacos vs. Milan 3-1 UEFA Europa League 04/10/2018 Milan vs. Olympiacos 3-1 UEFA Europa League 25/07/2014 Olympiacos vs. Milan 3-0 International Champions Cup

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Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis