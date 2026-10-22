Alineaciones de Ferencvaros y Torreense para el duelo de la jornada 3 de la Europa League

Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ferencvaros recibe a Torreense este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ferencvaros viene de ganarle 2-1 a Viktoria y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Torreense viene de caer 1-2 ante Sunderland y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Ferencvaros y Torreense

Ferencvaros (4-3-3): Dániel István Radnóti, Attila Osváth, Mariano Gómez, Toon Raemaekers, Carlos Eduardo Lopes Cruz, Kristoffer Zachariassen, Ádám Nagy, Márius Corbu, Veljko Birmančević, Krisztián Lisztes, Yusuf Bamidele. DT: Balázs Borbély.

Torreense (4-2-3-1): Lucas Paes, Jonathan Mutombo, Mohamed Ali Diadie, Volnei, Javi Vázquez, Amine Oudrhiri, João Marques, Alejandro Alfaro, Manuel Pozo, Abdul Malik Abubakari, Karem Zoabi. DT: Luís Tralhão.

La previa de Ferencvaros y Torreense: todo lo que hay que saber