Ferencvaros vs. Torreense en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros recibe a Torreense este jueves 22 de octubre desde las 13:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ferencvaros llega con la chance de meterse entre los puestos de privilegio de la fase de liga, algo que no es poco en un formato donde cada punto pesa el doble.

Son apenas la tercera fecha, pero ya empieza a definirse quién pelea arriba y quién queda relegado a los repechajes. Para el equipo húngaro, ganar significa asegurar terreno; para Torreense, es la última chance de no quedar descolgado.

La actualidad de ambos equipos

El equipo húngaro viene de ganar sus dos presentaciones en el torneo, la última por 2-1 de local ante Viktoria y antes había goleado 3-1 como visitante frente al Celtic. Con seis puntos y la séptima posición, Ferencvaros llega entonado y con margen para seguir escalando en la tabla.

Torreense, en cambio, tiene un andar más irregular: ganó su debut 2-1 como visitante ante Lillestroem pero cayó 1-2 de local frente a Sunderland en la fecha pasada. Está 19° con tres unidades y necesita sumar para no quedar afuera de la pelea por los puestos de clasificación directa.

Horario del partido

Argentina: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Ferencvaros suma 6 puntos tras vencer a Viktoria y Celtic.

suma 6 puntos tras vencer a Viktoria y Celtic. Torreense suma 3 puntos en el torneo.