Torreense y Celtic se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Torreense recibe a Celtic este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. Hay equipos que llegan a la Europa League a pelear por algo grande, y otros que simplemente intentan no quedar afuera demasiado rápido. Torreense y Celtic están más cerca de lo segundo que de lo primero, aunque por caminos bien distintos.

Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: la clasificación a la siguiente fase todavía está lejos y cada partido empieza a pesar más de lo habitual.

La actualidad de ambos equipos

El Torreense viene de un triunfo que le vino bien al ánimo, 3-2 ante Ararat, después de dos derrotas seguidas que lo habían dejado complicado en la tabla. Son apenas 6 puntos en cuatro fechas, y el equipo necesita encadenar resultados si quiere meterse en la pelea por los puestos de arriba.

El Celtic llega en una situación parecida, aunque con menos margen todavía. También ganó su último partido, 3-2 como local frente al Beşiktaş, pero antes había perdido dos al hilo y acumula solo 3 puntos en el torneo. Está 32° entre 36 equipos, una posición que lo obliga a sumar de manera urgente si no quiere quedar descolgado de la clasificación.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 14:45 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Torreense y Celtic se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Torreense suma 6 puntos en el torneo.

suma 6 puntos en el torneo. Celtic suma 3 puntos en el torneo.