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Europa League

Alineaciones de Hoffenheim y Lyon para el duelo de la jornada 3 de la Europa League

Hoffenheim y Lyon se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

HOFF vs. Lyon, Europa League
HOFF vs. Lyon, Europa League

Hoffenheim recibe a Lyon este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Hoffenheim viene de caer 2-3 ante Beşiktaş y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Lyon viene de ganarle 3-2 a Crystal Palace y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Hoffenheim y Lyon

Hoffenheim (4-2-3-1): Oliver Baumann, Vladimir Coufal, Ozan Kabak, Koki Machida, Bernardo, Wouter Burger, Fisnik Asllani, Leon Avdullahu, Andrej Kramaric, Adam Hlozek, Adam Daghim. DT: Christian Ilzer.

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Lyon (4-2-3-1): Dominik Greif, Zachary Athekame, Felix Bacher, Ruben Kluivert, Abner Vinicius, Noah Teye Nartey, Corentin Tolisso, Tyler Morton, Ernest Nuamah, Remi Himbert, Keito Nakamura. DT: Paulo Fonseca.

La previa de Hoffenheim y Lyon: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Argentina)
  • Historial: 3 cruces — Hoffenheim ganó 0, Lyon ganó 0 y empataron 3
  • Último antecedente: 07/11/2024: Hoffenheim 2-2 Lyon
  • Próximo partido de Hoffenheim: vs. Crystal Palace, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Lyon: vs. Real Sociedad, jueves 5 de noviembre
Redacción Bolavip
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