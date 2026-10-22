Alineaciones de Hoffenheim y Lyon para el duelo de la jornada 3 de la Europa League

Hoffenheim recibe a Lyon este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Hoffenheim viene de caer 2-3 ante Beşiktaş y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Lyon viene de ganarle 3-2 a Crystal Palace y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Hoffenheim y Lyon
Hoffenheim (4-2-3-1): Oliver Baumann, Vladimir Coufal, Ozan Kabak, Koki Machida, Bernardo, Wouter Burger, Fisnik Asllani, Leon Avdullahu, Andrej Kramaric, Adam Hlozek, Adam Daghim. DT: Christian Ilzer.
Lyon (4-2-3-1): Dominik Greif, Zachary Athekame, Felix Bacher, Ruben Kluivert, Abner Vinicius, Noah Teye Nartey, Corentin Tolisso, Tyler Morton, Ernest Nuamah, Remi Himbert, Keito Nakamura. DT: Paulo Fonseca.
La previa de Hoffenheim y Lyon: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Argentina)
- Historial: 3 cruces — Hoffenheim ganó 0, Lyon ganó 0 y empataron 3
- Último antecedente: 07/11/2024: Hoffenheim 2-2 Lyon
- Próximo partido de Hoffenheim: vs. Crystal Palace, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Lyon: vs. Real Sociedad, jueves 5 de noviembre