Alineaciones de Real Sociedad y Lyon para el duelo de la jornada 4 de la Europa League

Real Sociedad y Lyon se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Reale Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Real Sociedad recibe a Lyon este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Reale Arena. Real Sociedad viene de ganarle 6-0 a Lillestroem y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Lyon viene de caer 0-3 ante Hoffenheim y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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