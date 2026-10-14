Alineaciones de Lyon y Crystal Palace por la Europa League: formaciones probables

Se viene Lyon vs. Crystal Palace este jueves 15 de octubre en el Parc Olympique Lyonnais desde las 13:45 hora de Argentina por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Lyon y Crystal Palace
Lyon viene de ganarle 2-1 a Anderlecht.
Crystal Palace viene de ganarle 4-0 a Lech Poznan.
Las alineaciones de Lyon y Crystal Palace
Lyon (4-2-3-1): Remy Descamps, Abner Vinicius, Ruben Kluivert, Clinton Mata, Zachary Athekame, Noah Teye Nartey, Tyler Morton, Tanner Tessmann, Pavel Sulc, Keito Nakamura, Kail Boudache. DT: Paulo Fonseca.
Crystal Palace (3-4-3): Walter Benitez, Honest Ahanor, Axel Disasi, Chris Richards, Tyrick Mitchell, Adam Wharton, Quinten Timber, Anan Khalaili, Yeremy Pino, Jorgen Strand Larsen, Daichi Kamada. DT: Pierre Sage.
Suplentes de Lyon: Dominik Greif, Mads Bidstrup, Nicolas Tagliafico, Ernest Nuamah, Corentin Tolisso, Khalis Merah, Felix Bacher, Julien Duranville, Remi Himbert, Noham Kamara, Moussa Niakhate, Justin Bengui Joao, Steeve Kango.
Suplentes de Crystal Palace: Jaydee Canvot, Ismaila Sarr, Eddie Nketiah, Dwight McNeil, Dario Osorio, Oscar Mingueza, Remi Matthews, Ben Chilwell, Sebastian Williams, Lucca Benetton.
La previa de Lyon y Crystal Palace: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 13:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Parc Olympique Lyonnais
- Historial: 1 cruces — Lyon ganó 0, Crystal Palace ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 05/08/2023: Crystal Palace 2-0 Lyon
- Próximo partido de Lyon: vs. Hoffenheim, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Crystal Palace: vs. Beşiktaş, jueves 22 de octubre