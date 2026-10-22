Lillestroem vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ninguno de los dos pudo ganar en la fase de liga y la urgencia empieza a sentirse en los dos planteles.
Los puntos están para cualquiera, y una victoria acomoda bastante en una tabla general que ya empieza a apretar a mitad de torneo.
La actualidad de ambos equipos
El Lillestroem no conoce la victoria en esta Europa League: viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante el Sparta después de haber caído en su presentación de local frente al Torreense. Con apenas un punto en dos fechas, está 22° y necesita sumar de manera urgente para no quedar descolgado.
La Real Sociedad llega en una situación casi calcada: también rescató un 1-1 en su visita más reciente, ante el Union Saint-Gilloise, luego de perder como local contra el Bournemouth. Pese a ser la favorita para este cruce, el equipo español está 23° con un solo punto y sabe que otro tropiezo complicaría sus cuentas de cara a la clasificación.
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
- Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
- Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Lillestroem suma 1 punto en el torneo.
- Real Sociedad suma 1 punto en el torneo.