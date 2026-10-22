Lillestroem vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ninguno de los dos pudo ganar en la fase de liga y la urgencia empieza a sentirse en los dos planteles.

Los puntos están para cualquiera, y una victoria acomoda bastante en una tabla general que ya empieza a apretar a mitad de torneo.

La actualidad de ambos equipos

El Lillestroem no conoce la victoria en esta Europa League: viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante el Sparta después de haber caído en su presentación de local frente al Torreense. Con apenas un punto en dos fechas, está 22° y necesita sumar de manera urgente para no quedar descolgado.

La Real Sociedad llega en una situación casi calcada: también rescató un 1-1 en su visita más reciente, ante el Union Saint-Gilloise, luego de perder como local contra el Bournemouth. Pese a ser la favorita para este cruce, el equipo español está 23° con un solo punto y sabe que otro tropiezo complicaría sus cuentas de cara a la clasificación.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, DAZN

Paramount+, DAZN España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Lillestroem suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Real Sociedad suma 1 punto en el torneo.