Alineaciones de Lillestroem y Viktoria para el duelo de la jornada 4 de la Europa League

Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Estadio Åråsen por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lillestroem recibe a Viktoria este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Åråsen. Lillestroem viene de caer 0-6 ante Real Sociedad y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Viktoria viene de caer 1-2 ante Levski Sofia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Redacción Bolavip reúne el trabajo conjunto de periodistas y editores de nuestro equipo editorial. Los contenidos publicados bajo este perfil son elaborados de manera colaborativa, con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial en distintas etapas del proceso. Los contenidos son revisados por nuestro staff antes de su publicación. Nuestro objetivo es ofrecer información deportiva relevante, clara y actualizada.