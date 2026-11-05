Dónde ver EN VIVO Lillestroem vs. Viktoria por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio Åråsen, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem recibe a Viktoria este jueves 5 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Åråsen. La fase de liga de la Europa League ya empieza a mostrar quiénes se quedarán afuera de todo, y este duelo junta a dos equipos que todavía no encontraron la fórmula para sumar de verdad.

Ninguno de los dos llegó a ganar en lo que va del torneo, así que más que la clasificación lo que está en juego es evitar seguir hundiéndose en la tabla general y sacarse la mufa del casillero de puntos.

La actualidad de ambos equipos

El Lillestroem llega golpeado después de una goleada durísima, 0-6 ante Real Sociedad, que dejó heridas más allá del resultado. Antes había rescatado un empate como visitante frente al Sparta, pero el arranque en la competencia fue de menor a mayor en lo malo: también cayó en casa frente al Torreense. Está 31° con apenas un punto en tres fechas, una posición que obliga a reaccionar ya mismo si quiere meterse en la pelea por seguir con vida en el torneo.

El Viktoria no está mejor. Perdió los tres partidos que jugó hasta acá, incluido un 0-3 de local frente al Union Saint-Gilloise que marcó el tono de su floja campaña europea. Después cayó como visitante ante Ferencvaros y volvió a perder en casa, esta vez contra Levski Sofia. Sin puntos y en el puesto 33, el equipo necesita cortar la racha negativa antes de que la fase de liga se le escape de las manos.

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 14:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.

se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Lillestroem suma 1 punto en el torneo.

suma 1 punto en el torneo. Viktoria suma 0 puntos en el torneo.