No se vio: la actitud de Erik ten Hag con Garnacho que irritó a una leyenda en el debut del Manchester United por Europa League

Manchester United no pudo pasar del empate en Old Trafford contra el FC Twente neerlandés en su estreno en la renovada Europa League y mucho tuvo que ver el hecho de que Erik ten Hag dejara a jugadores como Alejandro Garnacho o Kobbie Mainoo en el banco de suplentes. Ambos ingresaron pero no pudieron romper la igualdad.

Sin embargo, hubo un aspecto en particular que para la mayoría pasó desapercibido, pero que el histórico Ruud Gullit, analista invitado en la transmisión oficial, no dejó pasar por alto. El ex internacional con Países Bajos cargó contra su compatriota por la forma en que trató a Garnacho.

“Vi a Erik ten Hag hablarle a Garnacho, sin parar, y lo único que un jugador está pensando en ese momento es ‘Hombre, déjame en paz’“, expresó Gullit sobre el tenso momento que generó la actitud con la que el entrenador se dirigió a Garnacho.

La actitud de ten Hag con Garnacho en el partido por Europa League que irritó a Gullit.

Gullit cargó contra el rendimiento del Manchester United

Una vez más, el Manchester United fue incapaz de pasar del empate, tal y como sucedió el fin de semana contra Crystal Palace. Y a Gullit no le impresionó mucho el planteo de ten Hag. “No me sorprende el fútbol que el Manchester United mostró esta noche ¿Por qué no? Porque ya nos acostumbramos a ello“, afirmó con dureza.

Gullit criticó el juego del Manchester United.

Además, se animó a pedirle más al equipo inglés: “¿Cuántos millones invirtió Erik ten Hag en su equipo?“… dejó caer con sutileza pero como una clara crítica a la falta de fútbol de los Red Devils.

Ten Hag, por su parte, habló con TNT Sports después del partido y reconoció que al equipo le faltó decisión: “Los mantuvimos con vida, ganábamos 1 a 0 y controlábamos el partido, pero no los finalizamos y nos castigaron por nuestros propios errores”, explicó.

Por qué Erik ten Hag dejó a Garnacho en el banco de suplentes

Ten Hag intentó administrar los minutos de Garnacho pero le hizo falta en el partido contra Twente. IMAGO

Garnacho vio gran parte del partido desde el banco de suplentes, y sólo entró al minuto 67 de juego por Amad Diallo, aunque esos poco más de 20 minutos en campo no fueron suficientes para que pudiera desnivelar el juego en favor de su equipo.

Garnacho venía de dos partidos como titular en la última semana (en el 0-0 con Crystal Palace por Premier League y en el 7-0 vs Barnsley por Carabao Cup), por lo que el neerlandés decidió darle descanso en el inicio de la travesía de los Red Devils por Europa League. No obstante, se espera que vuelva al once inicial el fin de semana ante Tottenham.