Más allá de que Exequiel Palacios siempre fue una fija de Lionel Scaloni dentro del plantel de la Selección Argentina, con el volante ex River se vivía una particular situación debido a que contaba con escasos minutos dentro del Bayer Leverkusen ya que el anterior DT del equipo no lo tenía en cuenta.

Sin embargo, entre las oportunidades que le comenzó a dar Xabi Alonso (quién era muy similar en su juego) y el Mundial de Qatar que Palacios ganó con la Selección, el volante central comenzó a jugar con mayor frecuencia y poco a poco se ha transformado en un pilar para el conjunto del Leverkusen.

Tras marcar uno de los mejores goles de la semana en la UEFA Europa League, Exequiel Palacios volvió a destacar ante Friburgo durante este domingo y llegó así a una impresionante marca con 55 pelotas recuperadas durante los últimos tres encuentros que disputó con su equipo.

Presente en toda la serie ante Mónaco y titular en la nueva fecha de la Bundesliga, Palacios completó su partido número 21 en la temporada de los cuales comenzó a tener más titularidades con el arribo de Alonso en fines de octubre del 2022. Momento en que se volvió a ganar un lugar en la Selección.