El "Pato" Fillol no suele meterse en polémicas pero esta vez se mostró molesto y dio su opinión. En concreto, al mítico arquero de la Selección Argentina lo enojó una actitud de Luis Suárez y por eso no dudó en marcar su postura al respecto.

¿De qué se trata? Hace algunos días, el "Pistolero" fue sustituido en un partido del Atlético Madrid y se pudo ver que insultó a Diego Simeone mientras se realizaba el cambio. "P... de m... Siempre lo mismo", dijo. El video se hizo viral en todo el mundo y generó un profundo debate en España.

¿Qué dijo Fillol al respecto? "Es un desagradecido, Suárez. No lo conozco, eh... Por ahí es un tipo humilde. Pero con esta actitud quedó como un tipo desagradecido, cuando venía del Barcelona, que lo echaron... No estuvo bien el Barcelona, ojo. Y lo llevó inmediatamente el Cholo. Entonces, hay que tener grandeza, ser agradecido en la vida", señaló en Radio La Red.

"Para mí, lo que hizo, es porque él se quiere ir. Para mí no hay retorno de esto. Y él está sabiendo, porque es un muchacho del fútbol, con mucha experiencia. Y habrá dicho 'Con esta actitud no tengo retorno'. Pero no tuvo memoria cuándo llegó, cómo llegó y por qué llegó", completó el "Pato".