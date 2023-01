Con Lionel Messi aprovechando sus merecidas vacaciones en familia, el PSG arde. Sí, mientras el 10 recorre Los Alpes con Antonela y sus hijos, en el vestuario del equipo francés se desató un insólito escándalo porque Kylian Mbappé portó la cinta de capitán. ¡Dejen descansar al campeón del Mundo en paz!

En este caso quien empezó el escándalo fue el defensor francés Presnel Kimpembe, uno de los jugadores que más tiempo lleva en el PSG. Increíblemente, el central salió al cruce ante los rumores de que habría sido reemplazado como vicecapitán (ya que Mbappé llevó la cinta). ¡Y por ello sacó un comunicado!

El insólito escándalo que se dio en el vestuario del PSG durante las vacaciones de Messi

“Durante las últimas horas, he podido escuchar y leer mucho sobre mí. Por lo tanto, quiero dejar las cosas claras para evitar que se siga difundiendo información falsa sobre mí. No estaba al tanto de esta decisión, esto es completamente falso… Dicho esto, siempre respetaré las decisiones del club“, escribió el defensor explicando que no perdió peso en el vestuario.

Por otra parte, cabe destacar que Galtier también habló del tema: “Decidimos al comienzo de la temporada que Kylian Mbappé debería ser el segundo capitán. Se quedó en el PSG y se merece tener este brazalete en ausencia de Marquinhos”. ¿Era para tanto?

+Mientras tanto, Messi disfruta de sus vacaciones en Los Alpes