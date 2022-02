Lionel Messi quería quedarse en el Barcelona. Hizo lo posible. Luchó. Pero finalmente tuvo que abandonar su casa. Dejar atrás su mansión en España. Mudar a su familia a Francia y su magia al PSG, debido a los problemas económicos que rodeaban al club de sus amores. Aunque ojo, en España aseguran que uno de sus mejores amigos fue quien le dio el último empujón. ¿La traición menos esperada.

El País fue el encargado de apuntar directamente a uno de los futbolistas con más relación con La Pulga. Según el reconocido medio, Gerard Piqué habría sido el responsable de haber "orquestado" la salida del 10 argentino. Pero, ¿con qué objetivo?

Piqué y la traición menos esperada para sacar a Messi del Barcelona

Según El País, Gerard Piqué "habló con (Joan) Laporta para decirle que la solución para el Barcelona era no renovarle al 10: 'Sin Leo, se arregla el tema del juego limpio financiero'". Claro, es creer o reventar, aunque para publicar lo mencionado el diario español debe haber chequeado varias fuentes (resguardadas, obviamente).

Además, en el medio suman a lo mencionado las palabras de Sergio "Kun" Agüero, un hermano de la vida de Leo: "Le pregunté varias veces por qué se fue. Nunca me dijo nada. Creo que lo hizo para protegerme porque yo me quedaba".

¿Qué dijo Messi cuando anunció su partida del Barsa? "Hice todo lo posible por quedarme. Nunca se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo al 50% y lo hice sin ningún problema". ¿Habrá influido el zaguero? Sólo ellos tienen la respuesta, aunque El País tiene su versión.