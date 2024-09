En el Cívitas Metropolitano, Atlético de Madrid y Real Madrid se repartieron los puntos al igualar por 1-1 en la octava jornada de LaLiga. El clásico de la capital española estuvo cargado de polémicas y llegó a suspenderse por alrededor de 10 minutos en el complemento.

Es que decenas de encendedores cayeron sobre el área de Thibaut Courtois cuando el Merengue ganaba por la mínima por el tanto de Éder Militao. Allí, sobre la zona del arquero belga aterrizaron los primeros proyectiles y el jugador blanco incitó con gritos a los hinchas locales a continuar tirando.

En conferencia de prensa, el Cholo Simeone habló sobre la secuencia y, aunque repudió el accionar de los hinchas que arrojaron objetivos, también puso en tela de juicio la actitud de Courtois.

“Con la gente que ha cometido esos incidentes el club tendrá que tomar una decisión como se tiene que tomar. No necesitamos de esa gente en nuestra tribuna. Necesitamos de la gente que nos impulsa, que nos acompaña, que nos apoya, que piensa en el club y en el equipo“, comenzó.

Y lanzó la acusación sobre el arquero: “Eso no justifica el generar las situaciones que se generan porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas. La gente no reacciona porque sí. Reacciona por algo. Cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que, cómo sos protagonista, no pasa nada. Y el que está afuera, mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. Entonces, no justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos y yo me incluyo“.

“Para mí sanción al que provoca, así equilibramos. No viene más el que tira el mechero y sancionamos al que carga. Vas a ver cómo todo se equilibra y no aparece más ese ‘vení, vení’, ‘jajaja’, porque sabés que te pueden sancionar. Cómo no te sancionan, te permitís hacer cualquier cosa“, cerró, haciendo referencia a los gestos de Courtois a la tribuna.

El próximo partido de Atlético de Madrid

El próximo encuentro del Colchonero será el miércoles 2 de octubre a las 16 ante Benfica por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Los madrileños cosecharon un triunfo por 2-1 en el debut ante RB Leipzig en el Cívitas Metropolitano.