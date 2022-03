A lo largo de la historia, en el mundo River los jugadores surgidos de las Divisiones Inferiores fueron muy valorados por los hinchas y los diferentes entrenadores que pasaron por la institución. De hecho, más de uno no logró triunfar en la máxima categoría del Millonario, y con el enorme crecimiento que tuvieron con el correr de los años, se lamentaron por no darles otra oportunidad.

En el año 2014, cuando Marcelo Gallardo asumió en su cargo, promovió muchos juveniles, pero no todos pudieron mantenerse en la Primera División. Y a partir de allí, comenzaron a emigrar de la institución. Jugadores de la talla de Matías Kranevitter, Guido Rodríguez, Giovanni Simeone, Ezequiel Cirigliano y Lucas Boyé, entre otros, tomaron diferentes rumbos.

Después de que la rompiera en Europa, donde principalmente se destacó en Fiorentina, el Cholito Simeone pasó a Hellas Verona y en sus primeros 25 partidos, convirtió un total de 15 goles. A partir de la gran estadística que consiguió en Italia, fue el Atlético de Madrid quien posó sus ojos en el delantero que el Muñeco no quiso tener en el Millonario.

Por el momento, los directivos del Colchonero no han realizado ninguna oferta formal, debido a que el mercado de pases está cerrado. De todas maneras, nada impide que puedan comenzar a negociar de cara al futuro. Y según la información que entrega el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, el pase de Simeone tiene una cotización de 17 millones de euros.

En el mundo River saben que no fue una buena decisión haber dejado ir al Cholito, ya que después de vestir la banda roja en el pecho comenzó a romper todas las redes que se le atravesaron en el camino, y ahora apunta a poder regresar a la Selección Argentina, ya que Lionel Scaloni lo tiene en mente para las próximas convocatorias: “Estaba seguro que la parte importante era la lista final, estaba ilusionado porque me siento parte del grupo y del radar de la Selección y quiero estar de nuevo. Me da más motivación todo lo que pasó, estoy ahí, estoy cerca, eso me motiva. El otro día Scaloni dijo: ‘Hay uno solo seguro para el Mundial de Qatar, ya saben cuál es, los demás a pedalear’, así que yo estoy pedaleando, je. Si llego, llego, yo me preparo”, le manifestó a Diario AS. ¿Regresará a la Albiceleste?