Siendo uno de los delanteros del momento en la Serie A, el argentino Giovanni Simeone volvió a aparecer en el radar de la Argentina y con la última lista de preselección que presentó Lionel Scaloni, en la cual aparecía, las ilusiones del ex River por volver a vestir la camiseta albiceleste están más vivas que nunca.

Pese a que "la parte importante era la lista final", de la cual Gio Simeone no formó parte, el hombre del Hellas Verona sabe lo que significa volver a estar presente: "Me da más motivación todo lo que pasó, estoy ahí, estoy cerca de la Selección, eso me motiva", comentó en una charla con el Diario As.

Con doce goles en la presente Serie A, se ubica tercero en la tabla de goleadores, el ex delantero de River y de Banfield en la Argentina no solo se siente motivado por el presente que vive en Verona sino que también comentó que se apoya en los últimos comentarios de Scaloni para llegar al Mundial: "Dijo que hay un solo jugador seguro, ya saben cuál es, los demás a pedalear', así que yo estoy pedaleando, je. Si llego, llego, yo me preparo".

Por otro lado, Gio salió un poco del fútbol para meterse en la vida familiar reciente y estuvo contando algunos detalles de lo que significó participar en la serie de su padre (Simeone. Vivir partido a partido): nos dieron la chance de estar los tres juntos con nuestro papá y decirnos cosas que no podíamos antes...era lo que necesitábamos decir".

Finalmente, el Cholito comentó que su juego mejoró bastante ya que "este campeonato me puse el único objetivo de solo vivir cada partido como si fuese el último. No pensar en los goles, no pensar en nada". Claramente una fórmula que le dio éxito ya que vive su mejor momento futbolístico.