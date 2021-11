No son horas agradables para Sergio Agüero. Después de haber sido reemplazado en Barcelona - Deportivo Alavés por un problema torácico, que derivó en estudios clínicos y un parte médico que lo alejará de las canchas por los próximos tres meses, llegó algo de alivio.

Claro, el Kun ya sabe que no podrá regresar a la Selección Argentina, ya que después de ganar la Copa América se lesionó y no pudo disputar los últimos partidos de Eliminatorias Sudamericanas. Y si todo sale bien, podría volver antes de fin de año, pero dependerá de su evolución.

Sin embargo, Pep Guardiola llegó para hacerle un mimo al alma del ex Manchester City. "Le deseamos una buena recuperación, no importa cuánto tiempo necesite. Está en buenas manos y los doctores cuidarán de él", sostuvo el entrenador del elenco inglés, donde dirigió por 5 años al ex Independiente, en la conferencia de prensa previa al partido en el que su equipo deberá enfrentar al Brujas por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

"Si cuando vuelva, puede jugar, perfecto, pero necesita tener cuidado y estar bien para el resto de su vida. Y si no puede volver a hacerlo, que disfrute su vida", fue el contundente mensaje de Guardiola, quien planteó la posibilidad de que se termine la carrera de Agüero. A lo que expresó cómo fue que vivió lo sucedido: "Fue una noticia dura para todos, sobre todo para él y su familia. Le deseamos lo mejor, él lo sabe. Desde nuestro presidente, todos nuestros jugadores y empleados, le deseamos que se recupere lo mejor posible. La vida es más importante que cualquier otra cosa, lo sabe", sentenció.