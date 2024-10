Erling Haaland y Josep Guardiola dejarían Manchester City: los motivos

Manchester City goleó 5-0 a Sparta Praga este miércoles por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League y Josep Guardiola se mostró encantado con la producción de Erling Haaland, autor de un doblete. Casi en simultáneo, en Europa continúa tomando fuerza la posibilidad de que tanto el entrenador como el goleador dejen el equipo a final de temporada.

Que Pep evalúa seriamente dar un paso al costado, motivo por el cual todavía no ha renovado el vínculo que finaliza a mediados de 2025, es un tema recurrente en la prensa inglesa que aunque el DT no confirmó, tampoco salió nunca a desmentir.

En el caso de Haaland, cobró fuerza en los últimos días el rumor de un deseo de pasar a integrar las filas del Real Madrid que se alimentó aduciendo a manifestaciones de su entorno. Según Sky Sports , tanto el DT como el delantero tendrían “los días contados” en Manchester City.

Una situación que lo complica todo en el equipo Ciudadano en cuanto a la posibilidad de retener a sus nombres más importantes, tanto entre los futbolistas como en los equipos técnicos, que por ejemplo ya no contarán con Txiki Begiristain como director deportivo, es el juicio en curso que tiene al club bajo 115 acusaciones de haber incumplido las normas del Fair Play financiero de la Premier League.

Haaland y Guardiola, durante el duelo ante Sparta Praga.

Sucede que el que en Europa ya catalogan como “El Juicio del Siglo” expone a Manchester City a sanciones tan duras que incluso podrían derivar en su descenso de la Premier League o hasta su exclusión de las competencias organizadas por la FA, lo que a su vez tendría como consecuencia un éxodo dentro del plantel.

Los elogios de Guardiola a Haaland tras su último doblete en Champions League

Consultado respecto a si consideraba que Erling Haaland estaba en condiciones de ganar el Balón de Oro que se entregará el próximo lunes 28 de octubre, Josep Guardiola no hizo más que ahondar en elogios hacia el delantero en la rueda de prensa posterior a la goleada de Manchester City sobre Sparta Praga.

“No me importa ni un segundo el Balón de Oro. Me importa que él está feliz, está sonriente. Sé que no es fácil para él, porque cuando los equipos defienden en el área no hay espacios. Tres centrales con él, dos mediocampistas cerca de él… Lo agarran, lo empujan en cada centro. Ha marcado dos goles, ha rematado dos centros de cabeza. Erling tiene esa capacidad increíble. Es increíble el talento que tiene este chico” , reflexionó.