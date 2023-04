Así como los argentinos recuerdan cada 18 la final del mundo que consagró a la Selección Argentina y a Lionel Messi para toda la eternidad, desde el lado de Francia viven una situación similar pero desde el lado negativo ya que no lo recuerdan como algo alegre sino como una pesadilla.

Situación que confesó sentir frecuentemente Antoine Griezmann, uno de los máximos líderes del equipo francés, durante una entrevista en la que explicó las sensaciones que le dejó la final con la Selección Argentina. Un partido que le "hizo daño" según contó ante DAZN.

Recordando el primer tiempo del gran partido de Qatar 2022, en donde Argentina dominó a Francia, el jugador del Atlético Madrid explicó porque sufrió el partido: "Jugué muy mal. No me encontraba, no sabía qué hacer o qué necesitaba de mi el equipo. Estuve muy perdido", confesó.

Sumado a esto, Griezmann también contó que "hubiese sido increíble" poder ganar el partido tras la "remontada mágica" del 0-2 en contra y los primeros cuarenta y cinco minutos. Sin embargo, esta "oportunidad única" no se pudo dar y tuvo "un triste final" con la Argentina levantando la copa.

Finalmente, en referencia a la jugada que le pudo dar el Mundial a Francia, el actual delantero del Atlético Madrid reveló que esas jugadas "aparecen en algunas noches cuando te vas a dormir" y que entiende lo que vive Kolo Muani ya que él vivió algo similar con el penal en la final de UEFA Champions League ante el Real Madrid.