El delantero argentino amenazó a su ex equipo por una deuda millonaria.

Los problemas judiciales no paran para la Juventus. Luego de que le descuenten 15 puntos en la actual Serie A debido a la Investigación Prisma de la Guardia di Finanza, que es la encargada de investigar los desmanejos económicos de la Vecchia Signora entre 2019 y 2021, salió a la luz que el equipo italiano le debe una cifra millonaria al campeón del mundo.

Según informa el medio italiano, Gazzetta dello Sport, la Juventus tiene una deuda cercana a los 3.7 millones de euros con Paulo Dybala debido a un salario aplazado por la pandemia del coronavirus. “Cuando hicimos el acuerdo para el cambio de salario, sabíamos que si todavía tenía contrato, los salarios atrasados se pagarían como un aumento de los posteriores, si en cambio me iba, me lo tendrían que pagar de inmediato", declaró Dybala a la Investigación Prisma.

Además, agregó la posibilidad que aún tiene la Juventus para pagar y su accionar en caso de que no ocurra: "Sé que en abril de 2023 la Juventus tiene la última oportunidad de pagar esos 3 millones más o menos, de lo contrario mi abogado hará peticiones por escrito, aunque espero no llegar tan lejos. Quiero que me devuelvan el dinero pero sin interponer ninguna demanda, evitando problemas para mí y la Juventus”.

La Investigación Prisma, podría suspender a Dybala con un mes de inhabilitación deportiva por un acuerdo privado entre el futbolista y el Juventus de más de tres millones de euros, debido a las maniobras salariales del club en el ejercicio de 2020. El artículo 31 del Código de Justicia Deportiva prohíbe a los clubes pactar o pagar indemnizaciones que infrinjan las normas federativas, pero también prohíbe a los jugadores pactar su cobro, que en caso de recibirlo acarrearían una inhabilitación no inferior a un mes.