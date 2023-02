Todo Argentina le reclamó a Pep Guardiola el ingreso de Julián Álvarez vs. Leipzig por la Champions y el DT explicó por qué no entró. ¡Insólito!

La insólita justificación de Guardiola por no poner a Julián Álvarez: “Soy muy buen entrenador”

De visitante, el Manchester City igualó 1-1 ante Leipzig por la ida de los octavos de final de la Champions League y, a pesar de que los Ciudadanos no tuvieron un mal partido, a Pep Guardiola lo criticaron porque ¡no hizo ni un cambio! Y sí, jugó los 90 minutos con los mismos 11 teniendo sentados a Julián Álvarez y Phil Foden, por ejemplo.

Increíblemente, hubo 11 futbolistas de primer nivel mundial que fueron sólo espectadores de lujo del empate del City. Sí, a pesar de la acumulación de partidos y el cansancio lógico de disputar un duelo de Champions, el DT de la visita no usó ninguno de los cinco cambios y luego explicó por qué lo hizo con una frase insólita.

“Soy muy buen entrenador”: la insólita justificación de Guardiola por no poner a Julián

Después de las críticas por dejar un campeón del Mundo en el banco con el duelo igualado, Pep Guardiola se justificó de una manera particular: "Tengo la posibilidad de hacer las cinco sustituciones porque son las reglas del juego, pero no significa que deba hacerlas. Soy muy buen entrenador como para decidir lo que tengo que hacer".

Por otra parte, explicó: "Mis expectativas no eran altas. No pensé en venir y ganar 0-4, ni por un segundo. El partido que tenemos que jugar es a dos partidos, 180 minutos. No quiero perder 4-3, 4-0 aquí. Tenemos que estar abiertos en Manchester, es lo que va a tocar".