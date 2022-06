No quedan dudas que Robert Lewandowski es un jugador top del mundo y sus dos premios FIFA The Best en las últimas dos ediciones abalan su recorrido y su presente. Sin embargo, el no haber ganado ningún Balón de Oro y perder la pasada edición en manos de Lionel Messi hizo que el polaco dé unas declaraciones polémicas hacia el astro argentino.

Luego de las palabras de Messi hacia el delantero que quedará libre del Bayern Munich de elogio y pidiendo que el Balón de Oro suspendido del 2020 sea para él, Lewandowski fue al hueso y manifestó: "Quisiera que sea una declaración sincera y copada de un gran jugador y no solo una declaración sino que no sean puras palabras. Por supuesto, no me quiero enorgullecer o emocionar pero, como dije, hay toda una elección en base a todo lo que se está haciendo".

Estas palabras de hace semanas llegaron al propio Messi, quien en la previa de la Finalissima fue duro con la figura de la Selección con la que Argentina compartirá grupo en Qatar 2022 al afirmar: "Las palabras que dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente porque el año pasado me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Que lo tome como quiera, no me interesa".

Y tras toda esta polémica que se generó entre los dos cracks mundiales, solo días más tarde de la frase de Leo para el polaco, Lewandowski volvió a referirse a la Pulga, pero esta vez para llenarlo de elogios.

En diálogo con el podcast del medio de su país "Onet Sport", el nacido en la ciudad de Varsovia sentenció: "Leo Messi es como un Ferrari histórico. Te parás a su lado y tenés una sensación de 'wow'". No parece haber mejor descripción para el siete veces Balón de Oro. El 30 de noviembre de este año, se verán las caras en Qatar 2022.