Corría el año 2012, Sir Alex Ferguson se preparaba para lo que sería su última temporada al mando del Manchester United, y tenía el objetivo claro de recuperar aquel título que se le había escapado en la última fecha de la Premier League que acababa de terminar. Para ello se reforzó con varios jugadores, el más destacado, Robin van Persie, proveniente del Arsenal, a cambio de 30 millones de euros.

El neerlandés fue el gran refuerzo, pero no era la primera opción para Ferguson, y es que por aquel año, en Alemania, un joven delantero polaco comenzaba a sorprender al mundo: Robert Lewandowski. Con apenas 24 años, el polaco, guiado por Jürgen Klopp en Borussia Dortmund, se presentaba como un goleador letal.

Y el United lo fue a buscar, y Lewandowski dio el sí, pero la transferencia nunca se materializó. Hoy, doce años después, el polaco reveló la intimidad de aquellas negociaciones, con el llamado del propio Sir Alex Ferguson y los motivos que provocaron que su carrera siguiera otro camino.

Manchester United terminó fichando a Robin van Persie y siendo campeón de Premier. IMAGO

Lewandowski: “¿Por qué no fui? Hay que preguntarle al club”

“Recuerdo aquella conversación que tuve con Sir Alex Ferguson, fue en 2012”, comenzó su relato Lewandowski, en diálogo con Rio Ferdinand en el canal de YouTube del ex defensor de la selección inglesa. “¿En qué año fue esto? ¿2012? Yo todavía estaba allí”, destacó el propio Ferdinand en respuesta, tomándose la cabeza y pensando en lo que podría haber sido.

Y es que, a pesar del éxito del United en aquella última temporada de Ferguson y el nivel de van Persie, a mediados de abril, Lewandowski convertiría cuatro goles frente al Real Madrid en semifinales de Champions League, consolidándose como uno de los delanteros que marcarían la siguiente década en el fútbol mundial. En cualquier caso, Lewandowski prosiguió en su relato.

Lewandowski jugó dos temporadas más en el Dortmund tras el fallido traspaso al United. IMAGO

“Fue durante la pretemporada, yo sabía que me iba a llamar. Fue en el entretiempo de un amistoso en el que sabía que sólo iba a jugar 45 minutos”, recordó Lewandowski, quien procedió a explicar que le costó bastante entender el inglés de Ferguson en aquel momento, lo cual despertó algunas risas en Ferdinand.

De todas formas, explicó que llegó a decirle que sí a Ferguson y aceptó firmar por el Manchester United, pero eso nunca llegó a suceder: “Tendrás que preguntarle al club”, se limitó a decir en un primer momento Lewandowski, pero luego detalló un poco más lo sucedido.

“Recuerdo la conversación con el Presidente del Dortmund. Me dijo que me necesitaban y que no me iban a vender al Manchester United porque era muy importante para ellos y no era el momento correcto”, reveló. “Pero sí, le dije que sí al Manchester United, porque si te llama Sir Alex Ferguson, tú no dices que no”, cerró Lewandowski.

Lewandowski terminó siendo un goleador intratable en Bayern Múnich y el Dortmund no volvió a ganar la Bundesliga. IMAGO

Finalmente el polaco siguió dos temporadas más en Dortmund, y en 2014 se fue libre al Bayern Múnich, donde ganó ocho títulos consecutivos de Bundesliga, fue seis veces el máximo goleador de la competición, y el Dortmund no volvió a ganar la liga desde entonces. A la postre, no le resultó del todo bien al Presidente de Dortmund retenerlo ese año.

