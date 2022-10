Messi no se entrenó en el PSG y ya tomó una decisión

Las alarmas en la Selección Argentina se encendieron en los últimos días. Además del posible desgarro de Paulo Dybala, Lionel Messi ni siqueira fue incluido en la convocatoria del Paris Saint-Germain por Ligue 1 tras haber salido con una molestia muscular en el reciente encuentro de Champions League contra Benfica.

"Con molestias en la pantorrilla el miércoles por la noche, Leo Messi sigue en tratamiento después de realizarse exámenes tranquilizadores", comunicó el club de la capital francesa para dar algunas precisiones más acerca del estado de salud del capitán de la Albiceleste.

Tras haber descansado el fin de semana, la vuelta de Leo podría producirse en el nuevo enfrenamiento entre PSG y Benfica por Champions. Sin embargo, el medio local Le Parisien no fue tan optimista y prácticamente lo descarta para esta semana de fútbol. "El argentino no estará en el grupo este martes por la noche", escribió el periódico de forma tajante sobre el próximo compromiso del campeón de la Ligue 1.

En adición, el periodista Gastón Edul también se inclinó por la posibilidad de que Leo se ausente por segundo cotejo consecutivo. "No se entrenó hoy y no va a jugar por Champions. Había tenido una contractura muscular y no se va a arriesgar", posteó el jornalista de TyC Sports a través de su cuenta de Twitter. Otro partido sin ver al "30".