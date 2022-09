Julián Álvarez está atravesando sus primeros meses en el Manchester City y no quedan dudas que lo está haciendo a lo grande. Entre todas las competencias que ya disputó y los amistosos, el ex River lleva 8 partidos jugados y tres goles convertidos, aunque en muchos de ellos lo ha hecho como suplente, por lo que la cantidad de minutos es inferior a los 90 por cotejo, algo que incrementa aún más su buen promedio goleador.

Esto dejó demostrado que el argentino no necesitó de gran adaptación para ser importante en el equipo de Pep Guardiola como un rebulsivo desde el banco de momento, aunque cuando lo hizo de titular también estuvo a la altura.

Sin embargo, y al margen de este impacto positivo e inmediato de Julián en el club británico, desde su llegada debió afrontar un enorme cambio al ser su primer club fuera de Argentina y ajeno a River, institución en la que estuvo desde muy chico en la pensión al marcharse de su Calchín natal. Por eso, el propio Álvarez manifestó que hubo dos de sus compañeros con los que rápidamente en el Manchester City hizo relación y que confesó que lo ayudaron a integrarse al grupo.

Es que antes de marcharse a Estados Unidos para integrar las filas de la Selección Argentina en la fecha FIFA donde la Albiceleste enfrentará a Honduras y Jamaica, Julián dio una entrevista al canal oficial del equipo ciudadano y allí habló, entre otras cuestiones, sobre los primeros días en Inglaterra.

"No sabía bien con qué me iba a encontrar, era todo un mundo nuevo para mi estar acá en Europa. Me trataron muy bien todas las personas del club, me sorprendió esa amabilidad y por suerte yo soy de adaptarme rápido a este tipo de cosas. Estoy muy contento y cómodo", manifestó Julián, donde sobre este tema, cerró hablando de dos compañeros en particular: "Estuve más con Rodri y con Bernardo Silva, que ellos hablan español y me ayudaron bastante. Es más fácil, para que te guien porque conocen el club. Ahí te dan consejos", expresó. ¡Crack!