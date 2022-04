Considerado uno de los mejores entrenadores de la historia, a Pep Guardiola no le tiembla la voz a la hora de elogiar a sus colegas. Y después de hacerlo con Marcelo Gallardo, el ex entrenador del Barcelona dejó boquiabiertos a todos con una declaración sobre otro técnico argentino. "Las cosas que él hace yo no las puedo hacer", confesó.

"No lo conozco, no lo he cruzado en mi vida, no hemos podido charlar, no he ido al Monumental a ver partidos", contó Pep sobre Gallardo. Y aún asi afirmó: "Me gusta su forma de jugar en diamante, su táctica, los dos puntas. Admiro mucho la consistencia al tiempo". Pero claro, en diálogo con Verónica Brunati para TeleMundo, el español no dudó en elogiar a otro argentino que hace historia en el Viejo Continente.

Guardiola llenó de elogios a un DT argentino: "Las cosas que él hace yo no las puedo hacer"

Después de hablar sobre Gallardo y expresar su admiración, Guardiola habló sobre Marcelo Bielsa tras su salida del Leeds: "Las cosas que él hace yo no las puedo hacer. Que le den mi Barcelona, ya verás como va a ganar. Que me den a mi a su Leeds y probablemente estaría en Championship”.

Además, mano a mano con Brunati, Pep continuó: "Yo creo que en cada jugador que ha estado con Marcelo hay un antes y un después. También como persona, no creo que solo en el juego. Hay cosas que Marcelo hace que yo soy incapaz. Amo esa capacidad de no quejarse, lo admiro en su rueda de prensa, en sus análisis post partido".

Para cerrar, el DT que mejor relación tiene con Lionel Messi dijo: "Todos los jugadores nos justificamos en la rueda de prensa. Y él siempre pone su prestigio para que le pisoteen. Y eso es impagable. Yo no sé hasta que punto alguien conoce realmente a Marcelo, pero yo le conozco un poco. Creo que, gracias a él, nuestra profesión está mejor vista".

+Guardiola ya había elogiado a Bielsa en una rueda de prensa