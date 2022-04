El PSG se armó para ganar todo. Lionel Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum y Donnarumma, entre otros, figuran en un plantel que a priori ganaría la Champions caminando. Aunque claro, el fútbol siempre trae sorpresas y los parisinos se quedaron afuera de la Orejona ante el Real Madrid en una llave en la que iban 4-2 arriba. Desde allí, Mauricio Pochettino fue puesto en duda y el DT argentino esperó hasta hoy para hablar de su continuidad.

En la previa del duelo que puede darle el campeonato, Pochettino fue sincero en la conferencia de prensa: "El balance se hará cuando se consiga el objetivo, que hoy es terminar y ganar la Ligue 1. De ahí se podrá hacer el balance. Yo hace tiempo ya lo dije, uno de los objetivos fundamentales del PSG es ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions siempre es una decepción enorme en este club. Pero es histórico, porque al final la champions no se ha ganado todavía y todavía queda ese objetivo por cumplir".

Pochettino tomó una decisión: ¿Se queda en el PSG de Messi y compañía?

A la hora de hablar de su continuidad, el entrenador argentino se puso firme: "Tengo un año más de contrato todavía y es algo que no se pone en duda. No es una cuestión de ganas o no, es una cuestión contractual. Después, lógicamente, la expectativa y el deseo siempre va a ser lo mejor. Tener siempre revancha en el fútbol es lo que a todo cuerpo técnico moviliza y por supuesto que tenemos intactas esas ganas de revancha. Hay un deseo de seguir trabajando".

Además, aunque le lleva 15 puntos al segundo, Poche no da por ganada la Ligue 1: "Por más que tengamos una ventaja importante... el fútbol es fútbol y hay que respetarlo. Tenemos que respetar al fútbol, a nosotros, a nuestros rivales. Tenemos que conseguirlo lo antes posible y una vez, si lo conseguimos, hablar".

Por último, Pochettino desmintió la idea de falta de actitud en sus futbolistas: "No es una cuestión de motivar a los jugadores, es una cuestión de que queremos conseguir el título, darle el 10º título de liga a nuestro club. Y eso creo que tiene que ser ya una motivación muy grande para todo el mundo".