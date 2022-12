¿Por qué no juega Cuti Romero en Tottenham vs. Brentford por la Premier League?

El Tottenham de Antonio Conte retomará su actividad en la Premier League, cuando se mida ante Brentford este lunes 26 de diciembre, en el marco del "Boxing Day". Si bien el entrenador italiano pondrá lo mejor que tiene, Cristian Romero no formará parte del once inicial ni del banco de suplentes. Enterate por qué no puede estar presente en el encuentro.

+ ¿Por qué no juega Cristian Romero en Tottenham vs. Brentford?

El zaguero albiceleste quedó fuera de la nómina de los "Spurs" para visitar a las "Abejas", ya que se encuentra licenciado por vacaciones tras la conquista de la Copa del Mundo junto a la Selección Argentina. Antonio Conte le otorgó un permiso de entre una semana y diez días para disfrutar del éxito mundialista y recargar energías.

Se espera que el defensor de 24 años regrese al once inicial de Tottenham el próximo domingo 1 de enero, cuando su equipo reciba al Aston Villa, por la fecha 18 de la Premier League.

+ La probable formación de Tottenham ante Brentford:

Con la baja confirmada de Cristian Romero, sumado a la ausencia de Hugo Llorís (estará en el banco tras la reciente llegada desde Qatar), esta es la posible alineación de Tottenham para enfrentar al Brentford: Fraser Forster; Matt Doherty, Ben Davies, Clement Lenglet, Eric Dier; Pierre-Emile Hojbjerg, Yves Bissouma; Dejan Kulusevski, Heung-Min Son, Ivan Perisic; Harry Kane.

+ ¿Cuándo y a qué hora juegan Brentford vs. Tottenham por la Premier League?

El partido Brentford vs. Tottenham Hotspur se llevará a cabo este lunes 26 de diciembre, en el Gtech Community Stadium, por la fecha 17 de la Premier League de Inglaterra.

Horario por país:

Argentina: 09.30 horas

09.30 horas Brasil: 09.30 horas

09.30 horas Uruguay: 09.30 horas

09.30 horas Chile: 09.30 horas

09.30 horas Paraguay: 09.30 horas

09.30 horas Venezuela: 08.30 horas

08.30 horas Bolivia: 08.30 horas

08.30 horas Colombia: 07.30 horas

07.30 horas Ecuador: 07.30 horas

07.30 horas Perú: 07.30 horas

07.30 horas México: 06.30 horas

06.30 horas Estados Unidos: 04.30 horas PT / 07.30 horas ET

04.30 horas PT / 07.30 horas ET España: 13.30 horas

+ ¿Qué canal transmite EN VIVO Brentford vs. Tottenham por la Premier League?

El partido Brentford vs. Tottenham Hotspur será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica por Star+, en México por Paramount+, y en Estados Unidos por FuboTV, USA Network y Universo.