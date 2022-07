Buscando reforzar el plantel ante las eventuales salidas que tendría el plantel, desde la Vecchia Signora pisaron el pedal por un jugador de la Argentina que, en su equipo, no tendría asegurada la continuidad.

Con las pretemporadas europeas en su etapa final, los equipos realizan sus últimos movimientos en el mercado y, entre tantos cambios que tuvieron los jugadores de la Selección Argentina, uno de los indispensables de Lionel Scaloni podría cambiar de equipo por insistencia de la Juventus.

Pese a que el interés no es reciente, la búsqueda de la Vecchia Signora por el argentino había mermado en las últimas semanas. Sin embargo, la lesión de meniscos que sufrió Paul Pogba durante la pretemporada reactivo las conversaciones y se espera que en las próximas horas haya una oferta.

Sin su lugar asegurado en el once de Christophe Galtier, Leandro Paredes no vería con malos ojos pegar la vuelta a la Serie A pese a que ya confesó que su principal interés es continuar en la liga francesa. Esto se debe a que, durante la pretemporada, el volante argentino no sumó demasiados minutos durante la gira japonesa.

Con la lesión de Pogba, la cual lo dejará fuera por dos meses, y ante las inminentes salidas de Aaron Ramsey y Arthur Melo, Juventus usaría el aumento presupuestario para quedarse con la prioridad de Massimiliano Allegri y así Paredes se aseguraría llegar con continuidad al Mundial de Qatar 2022 junto a Ángel Di María.

De esta manera, según indicó La Gazzetta dello Sport, Juventus intentaría cerrar esta misma semana el fichaje de Leandro Paredes para que haga dupla junto a Paul Pogba y el argentino podría perderse la Supercopa de Francia que se jugará el próximo domingo entre PSG y Nantes.