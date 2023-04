El duelo entre Argentina y Países Bajos de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 será uno de los más recordados de los últimos tiempos. No solo por la infartante definición que llevó a los penales y a la posterior clasificación albiceleste a las semis, sino también por la furia de Lionel Messi contra el árbitro de dicho encuentro, el español Mateu Lahoz.

Durante dicho duelo, el capitán del Seleccionado tuvo un duelo especial con el árbitro, con el que ya había tenido encontronazos en la Liga de España. Pero además, Lahoz se convirtió en el árbitro que mostró más amarillas en un encuentro: amonestó a 14 jugadores y sancionó 48 infracciones, 30 para la selección albiceleste y 18 para la de los neerlandeses.

“Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podés ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”, disparó el argentino tras dicho partido, del que también se recuerda el "¿qué mirás, bobo?" que le soltó a Weghorst en la zona mixta.

"El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró. Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”, había agregado Messi en aquel entonces.

Cabe recordar que, luego de ese partido, la FIFA decidió no darle más encuentros a Lahoz en Qatar, aunque ahora el árbitro español recibió un nuevo revés.

LAHOZ, RETIRADO DEL ARBITRAJE EN ESPAÑA

En las últimas horas se confirmó que el colegiado de 46 años dejará de ser árbitro en La Liga y no por decisión propia, sino por determinación del Comité Técnico Arbitral, que le ofrecerá seguir sus labores pero únicamente en la sala del VAR, algo que Lahoz no aceptaría.

La información de Marca esgrime que esto será oficial a mitad de año y de esta forma se retiraría el que consideran el árbitro "más mediático de la historia de España".