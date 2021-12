Con excepciones en la Premier League, las grandes ligas europeas ya están atravesando el típico parón invernal que tiene lugar en las últimas semanas del año. Con el 2022 llegará la apertura de un nuevo mercado de pases, en donde los clubes más importantes del continente intentarán reforzarse de la mejor manera para cumplir los objetivos en el final del semestre. Tal es el caso del Atlético Madrid, quien tuvo una mitad de año bastante irregular y necesita hacer ajustes de cara al año próximo si quiere cumplir con sus metas.

El actual campeón de La Liga de España no está atravesando el mejor de los presentes y, si uno ve la tabla, lo ve al Colchonero ocupando el quinto puesto con 29 unidades, a 15 puntos del líder Real Madrid. Como si fuera poco, si termina en dicha plaza no podrá clasificarse a la próxima UEFA Champions League. El equipo de Diego Simeone tendrá que competir contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo en los octavos de final de la actual edición y el DT ya tiene algunos nombres en carpeta para suplir las falencias del equipo.

Así como lo hizo en el mercado veraniego en Europa, el "Cholo" tiene un fuerte interés por sumar sangre argentina al Atlético Madrid. Según informó el prestigioso diario La Gazzetta dello Sport, el Colchonero está siguiendo de cerca a Nicolás Domínguez, futbolista del Bologna y la Selección que dirige Lionel Scaloni. El mediocampista con pasado en Vélez se marchó del fútbol argentino en enero de 2020 y pareciera estar listo para dar el salto a un equipo grande.

Si bien aún no hay una oferta concreta, Domínguez podría convertirse en el tercer argentino en integrar el equipo de Simeone si contamos a Rodrigo De Paul y Ángel Correa. El conjunto de la capital no tiene actualmente demasiadas variantes en el centro del campo y si se suma la lesión de Marcos Llorente, el "Cholo" solo dispone de Geoffrey Kondogbia, Héctor Herrera y Koke como opciones en la gestación. ¿Será el ex Fortín el ideal? Transfermarkt lo tasa en una cifra que ronda los 13 millones de euros y el Atlético Madrid no sufriría con una inversión aproximada.