Las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé sobre la libertad que tiene en la selección francesa, comparándola con las órdenes que recibe en el PSG junto a Lionel Messi y Neymar, siguen dejando tela para cortar en medio de la fecha FIFA. Sobre esas palabras le consultaron a dos referentes de la Selección Argentina y las respuestas fueron diversas.

"Kylian es un jugador diferente, una bestia que en el uno contra uno es muy fuerte, que va al espacio, es rapidísimo, tiene mucho gol, es un jugador muy completo y ya lleva años demostrándolo, y en los próximos años estará entre los mejores, seguro", afirmó Messi para TUDN mientras la Albiceleste se encontraba de gira por Estados Unidos. Sin embargo, Leo Paredes apuntó para otra parte.

El ahora volante de la Juventus, con pasado reciente en el PSG, fue entrevistado en ESPN F12 y, a la hora de hablar de Mbappé, su declaración dejó con la boca abierta a más de un televidente. "No sé. No soy quién para hablar de él. Yo tenía relación con los que tenía relación. Con los que no, no te puedo hablar", sentenció.

No hace mucho se enfrentaron la Vecchia Signora con el campeón francés y Paredes fue protagonista de un polémico cruce entre jugadores de ambos equipos. El surgido en Boca le entró duro a Mbappé y tuvo un fuerte encontronazo con Sergio Ramos, a pocas semanas de su salida del club. No habrán quedado bien las cosas allí...