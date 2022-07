Apenas unos minutos le alcanzaron a Julián Álvarez para convertir su primer gol con la camiseta del Manchester City. La Araña lo hizo nada más y nada menos que ante el Liverpool en la final de la Community Shield. Su tanto sirvió para el empate parcial, aunque su equipo terminó cayendo 3-1. Luego, en los micrófonos, se refirió a la posibiliadad de compartir delantera con Erling Haaland.

"Estoy cómodo. Desde el primer día que llegué me han tratado muy bien. Desde los compañeros, hasta el cuerpo técnico y mucha gente que trabaja en el club... Me siento cómodo y feliz", comenzó la nota en ESPN el nacido en Calchín. Y rápidamente fue consultado por su posible dupla con el noruego.

Tras su gol, a Julián le preguntaron si puede compartir equipo con Haaland

"De a poco voy entendiendo cómo se maneja el mundo City, cómo va todo en los entrenamientos. Trato de adaptarme y mejorar", siguió la Araña y se metió de lleno en el tema que más se habla en Inglaterra. ¿Puede jugar en dupla con Haaland?

Si bien aseguró que "no jugaron muchas veces juntos en los entrenamientos", el ex River no se achicó: "Creo que sí, he jugado con un montón de jugadores de distintas cualidades y creo que me puedo adaptar a lo que sea. También he jugado por afuera". ¿Y si juegan los dos, Pep?