La convicción de Emiliano Martínez de continuar ligado al Aston Villa para la próxima temporada más allá de tener importantes pretendientes en el mercado podría debilitarse si el equipo no logra clasificar a ninguna competición europea. Al final de cuentas, los futbolistas de élite necesitan objetivos de élite y no hay que olvidar que Dibu es el mejor arquero del mundo, reconocido por FIFA con el premio The Best.

Hace un mes atrás, cuando el argentino expresó en palabras su compromiso de continuar ligado al club, Los Villanos tenían serias aspiraciones de conseguir una histórica clasificación a Champions League. Las posibilidades se complicaron la semana pasada, cuando cayeron ante Manchester United, su competidor más directo por ese boleto. Y el inesperado traspié de este sábado ante Wolverhampton, lo volvió directamente un imposible.

Las intenciones de Emiliano Martínez pasaban también por convencer a algunos de sus compañeros de Selección Argentina de llegar al club. Se dijo incluso que había sugerido a la directiva la contrtación de tres nombres en concreto: Paulo Dybala, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Si tenía algo hablado con ellos, el hecho de que ahora también peligre la clasificación a la Europa League, la segunda copa internacional en importancia a nivel de clubes en el Viejo Continente, podría hacer menos tentadora la propuesta. Ese boleto pertenece actualmente al Liverpool, que le lleva cinco puntos de ventaja cuando quedan 9 en disputa.

Peor se vuelve el panorama si se tiene en cuenta que en realidad son 12 los que pueden sumar los Reds, que adeudan un partido; pero también si se analiza que entre un equipo y otro hay otros dos, Tottenham y Brighton, peleando por lo mismo. ¿Cumplirá Dibu con el compromiso asumido cuando las circunstancias se presentaban tan diferentes de la realidad?