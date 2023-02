El arquero de Aston Villa y la Selección Argentina fue galardonado con The Best, y su entrenador en Inglaterra sorprendió a todos al declarar tras la crítica que le hizo el fin de semana.

Unai Emery volvió a hablar de Dibu Martínez tras la obtención de The Best

"Nunca le dije a mi arquero que vaya a marcar un gol en el minuto 92 porque una de cada 100 jugadas terminan en gol. Para mí, eso no es inteligente". Así de contundente fue Unai Emery luego de que Aston Villa cayera frente a Arsenal por la Premier League, donde Emiliano Martínez fue en búsqueda de la igualdad en el final, pero en la contra, Gabriel Martinelli selló el resultado en favor de los Gunners.

A partir de las declaraciones que tuvo el entrenador español, los fanáticos del arquero de la Selección Argentina fueron muy críticos por medio de las redes sociales. Pero luego de que Dibu recibiera el premio The Best al al mejor arquero del mundo por lo conseguido en el último año calendario, el ex Villarreal CF volvió a hacer referencia al marplatense.

Pareciera ser que el enojo por una "desobedencia" quedó en el pasado, y ahora Emery fue elogioso de Martínez, por quien se puso muy contento tras la ceremonia llevada a cabo en París. Y sostuvo que “Emi es un ejemplo de superación y ha logrado llegar a lo más alto con muchas dificultades, debido a su esfuerzo y mentalidad. Para Aston Villa es un ejemplo y un motivo de orgullo. Se merece este premio y espero que consiga muchos trofeos con nosotros”.

Así como el entrenador lo llenó de lauereles, quien también habló de la relación que posee el 1 con el nacido en la ciudad española de Fuenterrabía fue Alberto Martínez, el padre de Dibu: “Emery le pide que no se vaya, que por favor se quede en el club. el lo ama. Todo está más que bien en Aston Villa con Emi”, esbozó en diálogo con TyC Sports para desestimar cualquier tipo de rumor sobre una ruptura en la relación con el guardameta argentino.