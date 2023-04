Si bien en la Serie A todavía restan seis fechas por jugarse, la gran temporada que realizó Napoli durante este último año lo alejó de absolutamente todos y busca dar un histórico grito de campeón en este domingo. Un logro impresionante que, a si como su última conquista, puede tener a un argentino como protagonista.

Con 17 de ventaja sobre la Lazio, para que Napoli pueda gritar campeón los de la capital no deberían ganarle al Inter. En resultado que no se venía dando hasta el preciso momento en donde Lautaro Martínez entró a la cancha y decidió que los napolitanos sigan amando a los argentinos más que nunca.

Así como Diego Maradona fue clave en el Scudetto de 1989/90, Lautaro Martínez también podría serlo en esta obtención debido a que logró empatar el partido ante Lazio con una gran definición permitiéndole así a los celestes tener chances de campeonar en el cierre de la jornada ante Salernitana.

Sin embargo, esto no quedó ahí. Consiguiendo un empate que no suma, tras el gol del Toro, Lazio comenzó a transitar un camino de nerviosismo que no le permitió mantener la solidez defensiva y rápidamente Inter alcanzó el 2-1 de la mano de Gosens. Una caída que todavía tenía un capítulo más.

Aprovechando los espacios que dejaban en el fondo los de la Lazio, Lautaro Martínez volvió a quedar mano a mano con el arquero y, luego de querer picar, el Toro quedó con el arco vacío para sentenciar tres puntos de oro para Inter. De esta manera, el argentino llegó a 17 goles en la temporada.