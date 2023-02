Ayer fue el último día de mercado invernal en el fútbol europeo. Muchos equipos esperan hasta el Deadline Day para intentar cerrar incorporaciones 'sobre la campana' y así cerrar varios acuerdos de manera algo frenética.

Si hablamos de mercado, no podemos evitar pensar en Fabrizio Romano. El periodista italiano es una estrella en el ámbito y ayer tuvo su Nochebuena con un directo visto por miles en simultáneo y varios sponsors apoyándolo.

Uno de los momentos más importantes de la transmisión fue la confirmación del pase de Enzo Fernández al Chelsea. El Ferrari terminó con una de las novelas más grandes de este período de transferencias cerrando su contrato con el club blue.

En redes, quedó captado el momento exacto donde Romano anuncia con su tradicional 'Here we go' el arribo del jugador que se convierte ahora en el más caro en la historia de la Premier. ¡Locura!