Napoli y Fiorentina se vieron las caras en lo que prometía ser uno de los duelos más electrizantes de los octavos de final de la Copa Italia y claramente estuvo a la altura.

Con los dos equipos bien posicionados en la Serie A y con planteles más que interesantes, el partido tuvo un ritmo frenético donde se vieron todos los condimentos: posesión pareja, 7 goles en total, 3 expulsados y mucho fútbol.

5 a 2 fue el resultado final del partido a favor de los florentinos, en el cual hubo participación argentina con la presencia de Nicolás González. El ex Argentinos Juniors y Stuttgart es clave en el equipo que viste de violeta y, si bien no anotó ningún gol en la actuación fabulosa de su equipo, sí tuvo participación pero no de la buena, ya que sufrió una durísima patada que paralizó a todo aquel que la vio.

En una pelota dividida, cuando el partido ya estaba caliente, el mexicano Hirving Lozano adelantó el balón y Nico la recuperó, pero llegó hasta ahí porque el "Chucky" no tuvo piedad con él y lo arremetió con un tremendo planchazo.

Obviamente, Lozano vio la roja directa con la revisión del VAR, ya que el árbitro primero le sacó amarilla. El delantero argentino se revolcó del dolor, pero finalmente pudo terminar el partido sin problemas, lo que es un gran alivio estando al borde de una nueva convocatoria de la Selección Argentina.