Al Ain ya comienza a reforzar su plantel pensando en hacer una participación histórica en el renovado Mundial de Clubes que en 2025 se disputará en los Estados Unidos y Hernán Crespo recibió la grata noticia del arribo de una joya argentina.

Se trata de Gino Infantino, mediocampista ofensivo surgido de Rosario Central, que disputó el Mundial Sub 20 de 2023 con la Selección Argentina y que ese mismo año fue fichado por Fiorentina, a cambio de 3.5 millones de euros, para firmar un contrato de largo plazo, hasta 2028.

Según confirmó el periodista César Luis Merlo, Al Ain llegó a un acuerdo con el club italiano para recibirlo a préstamo por un año, con una opción de compra de 7 millones de euros, y su presencia en el Mundial de Clubes de la FIFA está garantizada.

El equipo de los Emiratos Árabes Unidos es el bicampeón vigente de la Champions League de Asia y consiguió el último de los títulos, este año, con Hernán Crespo como entrenador, garantizando así su presencia en el multitudinario torneo de 32 equipos que se disputará en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio del año próximo.

Gino Infantino jugará el Mundial de Clubes con Al Ain.

Infantino, sin lugar en Fiorentina

Aunque en sus primeros meses con el equipo pareció que Gino Infantino poco a poco iría haciéndose de lugar en el primer equipo, haciendo su estreno en Serie A solo dos semanas después de su arribo y debutando también en Conference League, ante Rapid de Viena, antes que se cumpliera su primer mes de estadía, terminó la pasada temporada disputando nada más que nueve encuentros oficiales.

Más allá de haber participado de toda la pretemporada con el equipo de cara al presente curso, el entrenador Raffaele Palladino no tardó en hacerle notar que no estaba en sus planes y, aunque lo llevó dos veces al banco de suplentes por Serie A, no le concedió ni un solo minuto.

Hace un mes atrás, se especuló incluso con su salida a préstamo rumbo al Cosenza de la Serie B de Italia, pero esa negociación terminó abortándose. Ahora, deberá adaptarse a un destino exótico, que sin embargo le ofrecerá el Mundial de Clubes como gran ventana para revalidar su talento.